FIGC-Juventus e’ scontro totale! Impugnata la sentenza del TAR…

La FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio – ha deciso di presentare un ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR che aveva imposto alla Procura Federale di consentire la consultazione della famosa “Carta Covisoc” dopo il ricorso dell’ex dirigente della Juventus Fabio Paratici (oggi al Tottenham) e Federico Cherubini. E’ quanto riporta la redazione di Sky Sport secondo la quale il massimo ente calcistico italiano non avrebbe alcuna intenzione di presentare questa carta ai legali della Juventus.

Tra l’altro contestando ai due dirigenti Cherubini e Paratici la violazione della pregiudiziale sportiva, ovvero che il ricorso al giudice statale è possibile solo dopo aver esperito tutti i gradi di giustizia sportiva. Si tratta della cosiddetta clausola compromissoria, che è stata istituita per limitare la litigiosità tra tesserati al di fuori degli organi di giustizia sportiva. Il nuovo codice l’ha resa ancora più severa dopo i vari ricorsi al Tar. La punizione minima per le società è di tre punti di penalizzazione e non meno di sei mesi di stop per i tesserati.

