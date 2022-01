“Fiamme d’Amore e di Energia”, sulla nuova maglia manca solo…il tricolore!

Un significato particolare questa “Fiamme d’ Amore e di Energia” nata in casa Napoli, ma in realta’ e per festeggiare tutti gli “innammorati” della squadra azzurra, e’ perche’ no, regalare alla propria donzella, oppure al proprio cavaliere, la maglia che tiene uniti, in unico ed iscindibile amore, il cuore azzurro dei tifosi del Napoli!… Ma ora vi presentiamo il comunicato Integrale della SSC Napoli:

“Arde forte la passione per il Napoli. La Società azzurra è lieta di annunciare la nuova maglia dedicata all’amore verso il nostro grande Napoli. Un amore, una passione, un motore che generano forza e alimentano il fuoco dell’ardore agonistico dei nostri Guerrieri in campo. Fiamme di energia per conquistare, insieme all’amore del popolo azzurro, nuovi traguardi. Le nuove maglie saranno in vendita dal 22 gennaio sul Web Store SSC Napoli, sull’Amazon Brand Store, negli Official Store SSCN”.

