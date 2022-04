Festa: “Trattativa concreta per la cessione del Milan, ma non diventerà come il PSG”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso del programma “Punto Nuovo Sport Show”, è intervenuto il giornalista Carlo Festa, che ha parlato dell’ipotesi di cessione del Milan: “Andrei cauto. Sicuramente Investcorp è un gruppo finanziario con disponibilità, però non è neanche il Qatar con il PSG e non può buttare soldi dalla finestra. Se diventerà proprietario del Milan lo potrebbe tenere per una decina d’anni senza spese folli. Non come il mercato che fa il PSG. Spenderà di più rispetto ad Elliot, che ha salvato il club dal fallimento investendo 750 milioni. L’ultimo esercizio del Milan è in equilibrio economico-finanziario. Investcorp avrebbe un modello differente per far crescere la società ed essere più competitivi a livello internazionale…“.

Festa, che si occupa di storie societarie e di Borsa per le pagine finanziarie del Sole 24 Ore dal 2002, non vuole assolutamente paragonare questa eventuale acquisizione, con il periodo d’oro del calcio rossonero, quello caratterizzato dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi: “Mi sembra difficile parlare di raggiungimento dell’epoca di Berlusconi, oggi bisognerebbe spendere centinaia di milioni. La trattativa è concreta, per certi versi anche avanzata. Non è ancora chiusa e fin quando non lo sarà non si potrà dire che il Milan passerà di proprietà. Il prezzo è stato pattuito, manca l’ultima analisi di Investcorp sulle prospettive future del Milan sulla crescita di ricavi e di creazione di liquidità. Questo gruppo vuole capire se comprando il Milan per 1,1 miliardi se tra 10 anni potrebbe venderlo a una cifra nettamente superiore, altrimenti l’operazione non funziona. Sarà importante capire anche la vicenda stadio, per loro è fondamentale avere uno stadio di proprietà a Milano!“.

