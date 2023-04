Festa Scudetto Napoli: La spiaggia di Posillipo si illumina…d’azzurro!

Uno spettacolo di luci per festeggiare la vittoria del Napoli con tre grandi scudetti proiettati sulla spiaggia di Posillipo. E’ questa l’installazione a zero impatto ambientale ideata da Edoardo Trotta patron di Palazzo Petrucci come tributo ai calciatori azzurri che si apprestano a vincere il campionato.

“Una scelta ‘green’ in linea con la nostra politica aziendale – spiega Trotta all’Ansa – ma che non toglie nulla alla bellezza dell’effetto visivo grazie anche allo straordinario panorama del golfo che fa da cornice all’installazione”.

Trotta ha aggiunto: “Ho pensato ad un modo originale di ringraziare la squadra ed in particolar modo il presidente De Laurentiis che proprio qui a Palazzo Petrucci poco prima di portare la squadra in ritiro pre campionato promise a tutti i presenti che avrebbe portato gli azzurri al titolo”.

I proiettori accesi poco prima che su Napoli cali il buio regalano a questa festa “una immagine-cartolina che rimarrà impressa sicuramente nella mente dei tifosi del Napoli e di Napoli”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati