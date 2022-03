Ferrarese: “Il Verona negli ultimi due anni ha fatto qualcosa di fantastico”

Ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Claudio Ferrarese, oggi stimato direttore sportivo. Con un passato da esterno con le maglie di Napoli e Verona. In qualità di doppio ex, si è espresso così sulla sfida del Bentegodi: “Il Verona al momento è una mina vagante, può mettere in difficoltà chiunque. Partita difficile, poi nel calcio gli episodi fanno la differenza...”.

Sulla squadra gialloblù, Ferrarese, che tra le altre cose, è nativo proprio della città scaligera, ha maturato questa idea: “Tudor ha fatto già meglio di Juric e questo è incredibile, perché il Verona negli ultimi due anni ha fatto qualcosa di fantastico…“.

Esterno non solo dotato di gamba, ma capace di abbinare alla corsa indubbie qualità tecniche, questo il pensiero di Ferrarese sull’interpretazione del ruolo in chiave moderna: “Chiaramente, il ruolo degli esterni d’attacco è cambiato molto. Bisogna adattarsi agli avversari ma chiaramente il ruolo dell’esterno oggi non è come quello di dieci anni fa. Ora devono fare più gol e quindi mi viene da dire che per servire meglio Osimhen bisognerebbe giocare più lì!”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati