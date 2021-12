Ferrara esalta Spalletti: “Ha dato fiducia e coraggio ai suoi, anche a chi non giocava da tanto”

“Zielinski tecnicamente non ha nulla da invidiare ai grandi centrocampisti. E’ uno dei sei giocatori in campionato che ha fatto cinque gol e cinque assist, è un centrocampista di livello mondiale”. A dirlo, nel post-partita di Milan-Napoli 0-1, l’ex difensore Ciro Ferrara. “Ci aspettavamo Mertens e Spalletti ha scelto Petagna… Ma non è nemmeno questo: ha trasmesso fiducia ai suoi giocatori, sta dando coraggio ai suoi ragazzi. Alcuni non giocavano da tanto e oggi si stanno mettendo in mostra, dimostrando di essere da Napoli”, ha detto

