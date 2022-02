Ferlaino: “Stasera serve gara perfetta, su Maradona, credevano averci truffati”

Lex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, colui che potro’ a Napoli Diego Armando Maradona, acquistato proprio dal Barcellona, il tutto avvenne nell’estate del 1984, e’ stato intervistato dal quotidiano Sport, ricordando alcuni annedoti su come andarono i fatti quel giorno, e sulla gara di stasera contro i Barça, asserendo che serve la gara perfetta. Ecco alcuni stralci dell’ intervista rilasciata dall’ex presidente del Napoli al quotidiano Sport: “Il giorno in cui comprai Maradona un barista di Barcellona mi disse che il Barça ci aveva appena truffati, perché Diego era finito”… “Era un sabato sera, quel 30 giugno 1984. Appena scoperto che Diego voleva lasciare il Barça e che non aveva più un buon rapporto col club catalano, io e il nostro dg Antonio Juliano volammo a Barcellona per prenderlo. Quell’estate ha cambiato per sempre le nostre vite”.

Sulla sfida di stasera: “Il Napoli può passare il turno solamente con una partita perfetta e un pizzico di fortuna. Sono convinto che gli azzurri stasera giocheranno un grande calcio e complicheranno non poco la vita al Barça in uno stadio caldissimo. La squadra di mister Xavi oggi è piena di giovani talenti, l’addio di Messi in estate è stato doloroso ma nel calcio arriva sempre un momento in cui devi rinnovare”.

