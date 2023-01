Ferlaino: “Coppa Italia? Distrazione inutile per Spalletti”

Corrado Ferlaino ha commentato la cocente eliminazione subita dal Napoli ieri sera al Maradona per merito di una combattiva Cremonese. L’ex presidente azzurro ha detto la sua sulla competizione definendola distrazione inutile per la banda Spalletti.

Ferlaino duro sulla Coppa Italia: “Competizione inutile per il Napoli. Meglio esser eliminati”

Di seguito ecco le dichiarazioni di Ferlaino raccolte dall’agenzia ANSA:

“Penso che sia stata una fortuna per il Napoli non superare il turno. Io abolirei la Coppa Italia. Ora con un campionato così stretto, con squadre che devono giocare domenica e mercoledì metterci anche la Coppa Italia. Non so se sia la scelta migliore”.

