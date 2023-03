Fedele sbotta (Non ha torto): “Distrutto il nostro movimento! Il Napoli?…Frije e Magna”

Enrico Fedele, noto opinionista e dirigente sportivo, è intervenuto a Televomero nel corso della trasmissione l’Infedele. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato da persemrpenapoli.it

“Il decreto crescita ha distrutto il nostro movimento perché prendi giocatori stranieri e li paghi molto meno rispetto agli italiani. Ti rendi conto che il Milan non ha un giocatore italiano? Il Napoli ne ha due ma non sono stelle. Concordo sul fatto che i grandi attaccanti sono le stelle, su questo non di discute. Se c’è il rischio di sottovalutare la vittoria del campionato? Nella vita mi hanno insegnato che bisogna vincere e mai stravincere. Nessuno ad agosto pensava che il Napoli potesse vincere lo scudetto, ma a ottobre però già si era capito. Io ho un solo rimpianto e qui devo tirare le orecchie a Spalletti. Quest’anno si poteva davvero vincere la Coppa Italia. Il Napoli mi lascia interdetto, vuole fare o frije e magna (friggi e mangia)? Bisogna capire che fare con le strutture. Gli ultimi giovani sono i vari Sepe, Maiello, Insigne, sono del 91”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati