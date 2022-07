Fedele: “Non prenderei CR7 ma un altro calciatore. Vi spiego qual’è il grande problema del Napoli”

Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore, è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” per fare il punto sul mercato del Napoli:

“40 milioni per Zienlinski? Sono di parte e non lo darei mai via perchè questi giocatori mi piacciono molto. Ha nella postura la sua arma migliore perché nel momento in cui riceve palla è già girato non ha bisogno del compagno per superare l’uomo. Però, avendo in rosa Fabian, di fronte a 40 milioni, il Napoli potrebbe cederlo.

Il 4-3-3 è un modulo ideale quando hai esterni forti e il Napoli li ha, manca però l’attaccante che lega e che sia bravo di testa.

Il Napoli ha capito che portiere vuole, ma non ha il coraggio di dirlo. Ha bisogno di un portiere forte, poi se Meret sarà più forte vedremo, se poi non giocherà, non rinnoverà e arrivederci.

Enrico Fedele avrebbe puntato tutto su Cavani

Cristiano Ronaldo non lo prenderei, prenderei Cavani. Costa meno e rende di più.

Cavani al PSG

Il Napoli è più debole e quindi dovrà lottare per un posto in Europa League. I giocatori di grande qualità, si prendono a priori, senza trovare scuse e mi riferisco a Dybala. E’ la squadra che si adatta al calciatore non il contrario.

La comunicazione del Napoli non è affidabile, ma ci sono tanti pentiti e l’importante è ravvedersi. Il Napoli ha tolto gli ultimi 2 giocatori di personalità ed è questo il grande problema. Mertens e Koulibaly non avevano vinto nulla, ma avevano personalità e al loro posto sono arrivati 2 giocatori che non hanno vinto nulla”

