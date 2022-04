Fedele: “Mettere Spalletti sul banco degli imputati e sbagliato, squadra va rifondata”

Enrico Fedele, ex dirigente, ha parlato ai microfoni della trasmissione radiofonica ‘Tutti Convocati’, in onda su su Radio24, e si e’ espresso cosi sul Napoli di Spalletti:

“Il Napoli è in una situazione fisica preoccupante da diverse partite. Spalletti è stato bravo a portare la squadra in queste condizioni, poi però la squadra si è sciolta. Sbagliato mettere sul banco degli imputati Spalletti, se la Juventus vince è ad un punto dal Napoli. Se in estate perde 2-3 giocatori, come succederà, deve essere rifondata la squadra”.

