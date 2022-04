Fedele contro ADL: “Fatto il tuo tempo, sono anni che sento sempre le stesse cose”

Enrico Fedele, ex dirigente, ospite alla trasmissione Fuorigioco, in onda sui canali di TV Luna, c’e’ andato giu’ pesante, attaccando ferocemente il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis:

“Le cene col presidente De Laurentiis sono una vergogna, sono cose che si fanno sul set cinematografico. De Laurentiis ormai hai fatto il tuo tempo! Aurelio ti devo ringraziare per questi anni, ma non si trattano così i giocatori. Sono anni che sento dire sempre le stesse cose, è finito un ciclo. Non possiamo andare avanti in questo modo e non è solo la partita di Empoli”.

