Fedele ha ragione: “Davvero incredibile, stiamo per vincere, eppure c’e’ aria critica!…”

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Ecco cosa ha detto l’ex dirigente:

“Il clima che si respira in questi giorni ha dell’incredibile. Il Napoli sta per vincere lo Scudetto, eppure c’è un’aria critica nei confronti della società. Stiamo facendo il possibile per inguaiare un grande spaghetto a vongole, aggiungendoci sale o formaggio. Siamo maestri nell’autolesionismo. Uno straniero, venendo a Napoli e vedendo ciò che accade, potrebbe pensare che lottiamo per non retrocedere”.

Fedele ha poi aggiunto:

“Ultras foraggiati dalle società? Ci sono biglietti a quote più basse, degli aiuti perché sostengono dei viaggi. Foraggiare mi sembra un’esagerazione, non parlerei di finanziamento. Sono stato in diverse società e sono diventato amico di tante persone. Se ci sono gruppi di cinque persone tra gli ultrà, magari si fanno agevolazioni e si lasciano pagare tre biglietti al prezzo di cinque. E’ un ‘5×3’, come al supermercato”.

Infine, su Victor Osimhen:

“E’ fondamentale, perché intimorisce le difese. E’ migliorato molto, per fortuna. Infortunio? Victor sente un dolorino, ma poteva benissimo giocare: è un alieno, ha una fibra muscolare incredibile”.

