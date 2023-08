Il Napoli avrebbe trovato l’accordo per il prestito di Folorunsho. Il centrocampista classe ’98, reduce dall’ottima stagione al Bari, ha raggiunto l’accordo col club partenopeo per il rinnovo fino al 2027, pronto per il prestito all‘Hellas Verona.Operazione in prestito secco e oneroso (200 mila euro).

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati