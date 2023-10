La vittoria del Napoli certifica come gli azzurri stiano tentando progressivamente di tirarsi fuori dal momento grigio che avevano attraversato prima della sosta per le Nazionali. Una conferma simbolica di un gruppo che vuole ritrovarsi. Pur continuando a veicolare in tifosi e addetti ai lavori la sensazione che questa squadra possa comunque fare meglio.

Al di là dei tre punti contro l’Union Berlino, però, desta sempre un pizzico di preoccupazione l’atteggiamento tattico voluto da Garcia: anche all’Olympiastadion, il tecnico francese ha scelto consapevolmente di non difendere forte, aggredendo quindi in avanti. Preferendo compattarsi nella propria trequarti. E poi palleggiare, ma controllando il ritmo, piuttosto che spingendo sull’acceleratore.

Un tentativo di cambiare filosofia che però sembra creare una certa indecisione nella strada da prendere. Perché la mancanza di intensità facilita indubbiamente la gestione della palla. Tuttavia, produce inevitabili conseguenze sulla fase offensiva. A tratti apparsa bloccata. Specialmente le volte che cerca di risalire il campo, utilizzando i corridoi centrali ed i mezzi spazi, invece ci sfruttare i classici triangoli che vengono a formarsi fra terzino, esterno e mezzala di parte.

Rigidità nei concetti

Questa metamorfosi strutturale spinge il Napoli a muovere il pallone con qualità fino ai trenta metri altrui. A quel punto, non avendo sufficiente collaborazione dalle sovrapposizioni garantite da Di Lorenzo e Mario Rui, perdurando la frattura in termini di distanze lunghe, che non aiuta le connessioni, gli azzurri spingono sull’ampiezza.

La scelta di provare a scardinare la difesa dei berlinesi, orientata esclusivamente a fare grande densità sotto la linea della palla, affidandosi a Politano e Kvaratskhelia, evidenzia dunque l’idea di responsabilizzare oltremodo la squadra a livello di spaziature in attacco. Con Raspadori tutt’altro che un corpo estraneo alla manovra.

Garcia cerca di sfruttare le caratteristiche di Jack in funzione dei suoi principi calcistici, che prevedono di star bassi, disconnettendo in un certo senso il centravanti dal resto dei compagni. In effetti, con Cajuste in palese imbarazzo, la squadra partenopea ha insistito poco sulla necessità di generare superiorità posizionale fra le linee: la giocata preferita da Zielinski, che però specialmente nel primo tempo, si abbassava per aiutare Lobotka nel consolidare il primo possesso.

Insomma, la rigidità con cui l’allenatore applica il suo calcio dall’indole reattiva, nient’affatto propositivo, provvedono a rendere la gara decisamente bruttina. Nondimeno, tremendamente efficace, al cospetto di un avversario ferocemente determinato e cattivo agonisticamente. Ma incapace di mascherare tutti i suoi limiti, di una pochezza nei fondamentali veramente disarmante per il palcoscenico della Champions.

Rischi da evitare

Quindi, come sempre in questi casi, a fare la differenza provvedono i giocatori dotati di maggior talento. Particolarmente ispirati, in grado di offrire soluzioni estemporanee a un canovaccio povero di soluzioni vantaggiose.

Vista la tendenza di Raspadori a uscire dalla sua posizione naturale, c’era una vasta zona totalmente svuotata. E proprio là tornava utile la libertà di accentrarsi assicurata da Politano. Che sta attraversando una fase della stagione in cui, mentalmente e fisicamente, risulta davvero ingiocabile per chiunque tenti di disinnescarne dribbling e serpentine.

Magari ci si potrebbe aspettare una migliore scorrevolezza nei flussi del gioco, con il centravanti servito adeguatamente attraverso palle pulite, e pure adeguatamente sostenuto, cioè portando più uomini in zona palla. Al momento, bisogna accontentarsi della vittoria. Ormai di Garcia si conoscono pregi e difetti. Sicuramente con l’Union Berlino c’è stato un passo indietro sul piano squisitamente “giochista”.

Ancora una volta qualche sostituzione, connessa alla ricerca di concretezza, ha mortificato la squadra nei minuti finali. Kvara era imprendibile. Isolandosi in situazione di 1 vs 1, puntava e sterzava come un ossesso, permettendo al contempo di allentare la pressione dei berlinesi. Uscito il georgiano, è mancato clamorosamente chi mantenesse il possesso, favorendo quei palloni lanciati in the box dai padroni di casa, forieri di mischioni pericolosissimi.

Inoltre Ostigard piazzato davanti alla difesa, a fare da frangiflutti, che caccia rimbalzi e seconde palle, la dice lunga su come la pensa il titolare della panchina azzurra. Una mentalità conservativa, che spesso veicola alla squadra, rendendola paurosa e tremebonda.

In attesa di tempi migliori, non resta che sopportare tutto questo…

