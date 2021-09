Fassone: “Questo Napoli potrebbe anche vincere lo scudetto”

Sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del consueto appuntamento con i protagonisti dell’italico pallone, è intervenuto Marco Fassone, dirigente sportivo dalle molteplici esperienze professionali, maturate, tra l’altro, nella stanza dei bottoni di Juventus e Napoli.

Con la Vecchia Signora è stato uno degli artefici del progetto del nuovo stadio, ricoprendo la carica di Direttore Esecutivo Marketing e Vendite. La bontà del suo lavoro suscita l’interesse di Aurelio De Laurentiis, che gli offre di sostituire Pierpaolo Marino in qualità di Direttore Generale.

Nella veste di doppio ex, Fassone ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla gara di sabato: “Napoli-Juventus? Una partita dal grande fascino e dalla grande tradizione. Se dovessero vincere gli azzurri, sarebbe un viatico straordinario a questa nuova stagione e per i bianconeri una grande frenata. La Juventus ci ha abituati ad avere una partenza lenta e poi alla lunga riesce sempre a far valere la profondità della sua rosa...”.

Questi, invece, i motivi che Fassone imputa al momento diametralmente opposto che stanno attraversando le due squadre.

“Con l’addio di Ronaldo la Juventus ha fatto un passo indietro rispetto alla scorsa stagione. Il Napoli potrebbe approfittarne perché i bianconeri non sono ancora al meglio. Prima o poi Allegri ritroverà la quadra e la Juve lotterà per il titolo. De Laurentiis è a Napoli da tempo, ha dimostrato di essere lungimirante; la rosa è stata cambiata pochissimo perché lui è un conservatore e sta gestendo il tutto da presidente navigato...”.

Finale dedicato alle prospettive del Napoli in ottica scudetto.

“A mio avviso potrebbe essere l’anno buono, ma non lo metterei come favorito assoluto. C’è un livellamento generale verso il basso nel nostro campionato e non è detto che non possa essere un anno positivo per il Napoli”.

