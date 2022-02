Fassone: “Non solo conti, Adl vuole lo scudetto…”

Lex Amministratore delegato del Napoli, Marco Fassone, e stato intervistato alla Radio ufficiale del Calcio Napoli, confermando che De Laurentiis tiene sicuramente alla “trasparenza” dei conti della Societa’, ma vuole vincere anche lo scudetto per regalare una gioia ai tifosi, ed entrare nella storia del Napoli.. Ecco quanto dichiarato nell’ intervista da parte dell’ ex dirigente azzurro:

“Ho visto Napoli-Inter e Atalanta-Juventus, ho notato una significativa differenza tra le due partite. La prima sembrava una partita europea con un calcio di alto livello e questo fa pensare che saranno, insieme al Milan, le pretendenti al titolo. La seconda è stata una partita più fisica e spezzettata che ha dimostrato come queste due squadre siano un gradino sotto.

Si fa fatica a dire che il Napoli non è pronto per lo scudetto. Esaminando il secondo tempo del Napoli uno può dire che manca la mentalità, in realtà il Napoli aveva di fronte la squadra più forte del campionato e ci sta essere un pò più compassati. Il Napoli è pronto e ha i numeri per vincere lo scudetto.

Non parlerei di miracolo sulla gestione economica del Napoli. Gli azzurri sono anni che hanno una gestione perfetta e questo è merito di De Laurentiis che ha saputo gestire benissimo la situazione di rapporto tra gli utili e i bilanci della società. Alla fine dovendo rapportare i risultati sportivi del Napoli con i suoi bilanci si può vedere benissimo come il Napoli sia molto più avanti rispetto alle altre squadre in Italia.

Avere uno stadio di proprietà dà un vantaggio non solo economico-finanziario. Pensiamo solo che se una persona volesse vendere la società con lo stadio la stai attrezzando con un asset economico che dà un vantaggio finanziario. La Juventus, che ha completato la costruzione dello stadio e degli impianti, ha avuto un grandissimo contributo economico e sportivo nel decennio in cui ha sempre vinto in Italia. Immaginate come a Napoli, una città molto più calorosa di Torino, potrebbe fare la differenza uno stadio senza pista.

Non posso assolutamente immaginare che De Laurentiis si accontenti di avere i conti in ordine piuttosto che vincere lo scudetto. Rispetto a quando c’ero io a Napoli adesso c’è una mentalità vincente.

