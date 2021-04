Farris: “Ci sono state due partite. Il Napoli ha giocato bene e noi abbiamo sbagliato la fase difensiva”

Al termine della partita del Diego Armando Maradona fra Napoli e Lazio, terminata 5-2 per i partenopei, Massimiliano Farris, vice di Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei colleghi giornalisti:

“Questa partita non compromette la corsa Champions. Lunedì abbiamo uno scontro diretto importante con il Milan e inoltre abbiamo la partita da recuperare. In generale veniamo da un momento positivo.

Abbiamo un bonus, la partita in meno rispetto alle altre, sono altri 3 punti in palio. Non possiamo arrenderci, dopo la rincorsa incredibile fatta”.

Ci sono state due partite oggi, una fino all’episodio del rigore. Milinkovic prende la palla e nel calcio che ho giocato io chi abbassa la testa fa gioco pericoloso. Secondo me i rigori sono episodi importanti che vanno valutati bene. Sul ribaltamento di fronte sarebbe stato fallo da ultimo uomo con rigore a nostro favore”.

I cambi nel secondo tempo ci hanno dato freschezza. Il Napoli ha giocato bene e ha trovato grandi gol, noi abbiamo sbagliato in fase difensiva. Siamo stati anche sfortunati come sul palo di Correa, ci è mancata concretezza nella decisione finale. Siamo stati bravi a non mollare sul 4-0, non abbiamo perso la testa contro una squadra che sa palleggiare bene.”

