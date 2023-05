Faouzi Ghoulam da applausi: “Abbiamo vinto uno Scudetto e si dovrebbe festeggiare, invece si discute di altro”

“Tutto questo lo si poteva risolvere a fine campionato, non per forza oggi”. Faouzi Ghoulam, intervistato da Sky Sport, ha parlato del futuro di Luciano Spalletti.

“Abbiamo vinto uno Scudetto e si dovrebbe festeggiare, invece si discute di altro. Dispiace, perché si parla di problemi tra allenatore e società o con il direttore. Non ci voleva. Festeggiamo lo Scudetto: è quello che vorremmo fare tutti. Spalletti – ha proseguito il terzino algerino – è un tipo più ‘ragionato’ di Sarri. Se ha preso una decisione, è difficile che vada indietro. A me fa male, in primis per i tifosi. Spalletti è molto sensibile come uomo. Anche il fatto che il presidente non sia andato ad Udine, magari, lo ha colpito. La PEC mandata prima di parlarne direttamente con lui, inoltre, non ha aiutato”.

“Spalletti – ha osservato il calciatore ex Napoli – veniva definito un allenatore aziendalista, che seguiva prospettive societarie; che lui abbia problemi, beh, è strano. A lui dei soldi non interessa niente, fidatevi. Mi dà fastidio che la stampa parli di richieste salariali al rialzo da parte sua, perché so che al mister di queste cose non importa proprio”.

“Secondo me – ha ammesso Ghoulam – c’è stato un problema sul futuro del Napoli, sulle condizioni di permanenza di alcuni calciatori e sui festeggiamenti Scudetto, che so che ha portato un po’ di problemi nell’area tecnica e nello spogliatoio. Il Napoli potrebbe vendere dei calciatori forti per offerte importanti e questo non permetterebbe di aprire davvero un ciclo”.

