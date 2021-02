Fantaconsigli della 21ª giornata

Buon pomeriggio fantallentori, ecco i Fantaconsigli alle porte di un turno che si preannuncia bello ed intenso. Tanti i dubbi da risolvere in particolare per quanto riguarda le big, ma noi siamo qua apposta e proveremo ad indirizzarvi verso la risoluzione di qualche problematica.



Analizziamo partita per partita.

FIORENTINA-INTER

Si parte questa sera con il match tra Fiorentina ed Inter.

I padroni di casa sono in piena emergenza viste le assenze per squalifica di Milenkovic e Castrovilli e i problemi fisici di Ribery che proverà comunque a stringere i denti.

Mi affido dunque a Vlahovic e Bonaventura, tra i più in forma.

Sponda nerazzurra potrebbe riposare Lautaro ma il consiglio è ovviamente quello di aspettare le ufficiali e magari schierarlo anche se partisse dalla panchina in caso siate coperti.

Bene Barella e De Vrij.

ATALANTA-TORINO

Dopo il tonfo interno, la Dea vuole ripartire contro un Toro alla disperata ricerca di punti.

Tra i tanti consueti ballottaggi bergamaschi sono Ilicic e Gosens i più affidabili. In dubbio Hateboer.

Dall’altra parte subito dentro Mandragora che può fare una bella prestazione.

Anche Singo è una buona soluzione.

Da evitare Bremer.

SASSUOLO-SPEZIA

Il Sassuolo cerca una vittoria che manca ormai da 5 turni.

Torna Berardi e va subito schierato così come Boga che sembra essersi ritrovato.

Tra gli spezzini dico Gyasi ed Estevez.

Non mi convincono Marlon e Terzi.

JUVENTUS-ROMA

All’Allianz Stadium va in scena il big match di giornata.

Squalificati Bentancur da una parte e Pellegrini dall’altra.

Per quanto riguarda la Juve Chiesa e Ronaldo saranno i più pericolosi.

Sponda giallorossa dico Spinazzola e Mkhitaryan.

GENOA-NAPOLI

Missione non facile per i partenopei che affrontano una delle squadre più in forma del campionato.

Destro sta segnando tanto ma per questa sfida gli preferisco Shomurodov.

Fiducia anche a Zappacosta.

Politano e Koulibaly faranno bene tra gli azzurri.

Male Radovanovic e Mario Rui.

BENEVENTO-SAMPDORIA

Partita sulla carta equilibrata quella tra le squadre di Pippo Inzaghi e Ranieri.

Vedo bene da una parte Caprari e Glik e dall’altra Thorsby e Augello.

Da evitare Hetemaj e Bereszynski.

MILAN-CROTONE

Turno sulla carta favorevole per i rossoneri che affrontano il Crotone di Stroppa.

Ibra si riscatterà dopo una settimana difficile.

Dentro anche il rientrante Calhanoglu.

Ancora indisponibili Kjaer e Diaz.

Tra gli “Squali” Reca ed il neo acquisto Di Carmine possono ben figurare.

Discorso opposto per Djidji.

UDINESE-VERONA

Partita interessante quella della Dacia Arena tra Udinese e Verona.

I friulani dovranno fare a meno dello squalificato De Paul.

Saranno allora Pereyra e Deulofeu i trascinatori.

Lato veneto, vedo bene Zaccagni e Ilic.

Difficoltà per Dawidowicz.

PARMA-BOLOGNA

Derby emiliano molto delicato tra il Parma penultimo in classifica ed il Bologna in un momento difficile.

Gervinho e Conti possono mettere in difficoltà la squadra di Mihajlovic.

Tra i bolognesi mi affido a Soriano e Tomiyasu.

Male Osorio e Danilo.

LAZIO-CAGLIARI

Chiude la 21^ giornata la sfida tra Lazio e Cagliari.

Lazzari è tra i più in forma del campionato mentre Correa si è ripresentato bene e merita fiducia.

Aria di derby per Nainggolan che farà di tutto per colpire.

Bene anche il solito Joao Pedro.

Rischio giallo per Radu e Marin.

