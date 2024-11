Falso in bilancio sull’affare Manolas

Sono passati ormai 5 anni, da quando il Napoli acquistò dalla Roma, il difensore Manolas, inserendo nella trattativa la contropartita tecnica di Diawara.

La Procura di Roma ha chiuso il fascicolo di indagine, a carico del presidente De Laurentiis, che è disposto a chiarire l’intera vicenda, presentandosi agli inquirenti.

Sulle pagine de Il Mattino, sono emersi nuovi dati, circa l’intera operazione. Secondo il quotidiano campano, il falso in bilancio sarebbe stato creato, per generare profitto alla Roma.

La Procura di Francesco Lo Voi, si legge sul Mattino, ha passato al setaccio relazioni e altre comunicazioni sociali, con cui la società azzurra avrebbe ufficializzato fatti materiali rilevanti, non corrispondenti al vero. Tutto questo per far conseguire un ingiusto profitto alla società As Roma Spa.

La valutazione di Manolas ai tempi fu di 31 milioni di euro, inserendo Diawara, di cui la valutazione fu di 18 milioni di euro. Secondo quanto si evince, dalle accuse della procura, questo avrebbe favorito plusvalenze fittizie, per i giallorossi.

Tra l’altro la Procura vorrebbe accorpare questo processo, a quello di Osimhen, già chiuso abbondantemente in realtà.

Un caso che appare troppo arzigogolato, che tratta un’operazione, datata nel tempo, oltretutto . Non sarebbe la prima volta, visto che, come 2 anni fa, quando il Napoli si trova primo in classifica, le procure si scatenano.

De Laurentiis ne è sempre uscito vincente, da queste situazioni, con un nulla di fatto per l’accusa.

Tra l’altro le valutazioni dei due calciatori, risultano perfettamente congrue, con quelle che erano le valutazioni del periodo. La Roma nel frattempo ha anche cambiato società, ragion per cui, l’intera vicenda sembra totalmente fuori luogo. Questione comunque da monitorare, senza abbassare la guardia, perché quando ti chiami Napoli, i nemici sono dentro, ma soprattutto fuori dal campo.