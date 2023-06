Fair Play Finanziario…Questi fantasmi. In Serie A solo il Napoli e “vergine”, ma allora perché si consente di comprare se indebitati? Altro che calcio drogato!

Quando il calcio, o meglio, l’Uefa impose il Fai Play Finanziario, sembrava che si fosse trovata la svolta affinché, il gia’ allora “calcio drogato“, fosse finalmente rientrato nei parametri della decenza e della regolarità

Il tempo pero’,sempre galantuomo, ha mostrato falle di misura mastodontica, con il tempo odierno, divenute evidentemente ingestibili ed inesorabilmente la normalità’ assoluta, cioè’, anche con debiti che rasentano le soglie del fallimento, si concede il lusso di acquisire prestazioni di calciatori, senza il benche’ minimo controllo su bilanci alterati e malati!

E’ vero che in Italia e’ stata colpita, lo ha fatto da sola in realtà, la Juventus, ma questo e’ un caso diverso, visto che si tratta di falsificazione di bilanci quasi decennale, con sistema costruito ad arte dai dirigenti bianconeri, alterando non solo l’acquisizione dei calciatori, ma mettendo in discussione la lealta’ sportiva.

Ma come ho detto, l’Italia e’ un grande paese, ed ha accettato il patteggiamento del caporalato bianconero, in attesa che chi davvero dovrà deciderne il destino, renda giustizia a chi e lindo e pinto in casa sua!

Pero’, cio’ che salta all’ occhio, guardando sempre in casa Italia, e capire come possono societa’ indebitate, vedi Inter 390 milioni, Juventus 223, Roma 271, con il Milan con 30 milioni…, acquisire calciatori con bilanci palesemente in rosso!

Vedere poi, le principali testate giornalistiche sportive, che parlano di potenziali acquisti da parte di queste societa’, con costi anche elevati, e conn titoloni che sembrano pre costruiti, allora ti poni il quesito, ma allora a cosa serve il Fair Play Finanziario?

Allora poi penso al Napoli, che si auto finanzia con compravendita dei calciatori, con bilancio attivo, rispetto alle compagini su indicate, ma mantenendo la regola non scritta, dei conti trasparenti. Ottimo sicuramente, quanto encomiabile la gestione amministrativa del club, ma certamente mancate di investimenti su strutture che ne rafforzerebbero il capitale, oltreche aumentando il fatturato

Ma come ho detto, e concludo, perché’ questa continua collusione, tra organi d’informazione e societa’ indebitate, per poi definire “malato” il calcio? Quindi non si offende nessuno se diciamo, Fair Play Finanziario…Questi Fantasmi!

Senza andare a guardare piu’ lontano di casa nostra, poiche’ ora c’ e’ l’ azione di “disturbo” araba che allieta certamente le tasche del “calciatore-imprenditore”, ma anche quelle delle societa’ stesse,e’ la risposta ad una gestione, malata nel tempo, dove dal 1987, a tutt’oggi, ha portato il calcio in un baratro.

A mio avviso, se non si danno delle regole certe, a chi deve regolamentare e vigilare seriamente, mi riferisco anche a stampa e tv troppo “legate a filo doppio” con detrminate societa’, bastera’ una “spintarella” per far rompere, definitamente, il gioco piu’ bello del mondo…anche se ormai, la parola calcio drogato, sembra essere la piu’ leggera espressione da usare di questi tempi…il Mondiale natalizio in Qatar insegna! W lo sport

