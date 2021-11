Facundo Quiroga: “Vi racconto Napoli e il dolore per Maradona…”

Facundo Quiroga condivide con Diego Armando Maradona tre cose. Innanzitutto, l’amore per l’Argentina. Poi, ovviamente, quello per il Napoli.

“Ho indossato la maglia azzurra solamente per un anno, per me è come se fossero stati dieci. Ho provato emozioni forti. La stagione 2000-01 è stata difficile, siamo retrocessi in Serie B. Io sarei rimasto, però la società non aveva le possibilità per trattenermi. L’esperienza con i tifosi è stata stupenda. La città mi piace tantissimo. Grazie a Diego mi hanno accolto come un figlio. C’è un trattamento speciale a Napoli per tutti gli argentini…“.

Appesi gli scarpini al classico chiodo, Quiroga è tornato in Argentina. Vive a Buenos Aires e fa l’allenatore.

“Mi sono trovato benissimo con Marcelo Bielsa nella nazionale argentina: per me è un punto di riferimento. Ha fatto grandi cose ovunque. Apprezzo molto anche Diego Simeone: il Cholo è stato il mio allenatore al River Plate...”.

In attesa che qualcuno gli dia una possibilità in panchina, segue tantissime partite in tv. Anche quelle del Napoli di Spalletti.

“Ha perso le ultime due partite con l’Inter e Spartak Mosca, ma è una squadra forte. Spero che possa fare bene anche in Europa. In futuro mi piacerebbe tornare. Vorrei vedere come è cambiato il club rispetto ai miei tempi. Mi piace tanto anche la maglia che il Napoli ha dedicato a Diego: ne voglio una!“

Il terzo punto che accomuna Quiroga a Maradona è l’amore per la maglia del Newell’s Old Boys, il penultimo club in cui ha militato El Diez.

“A quindici anni sono andato via di casa: ho lasciato la mia città San Luis per andare a giocare in Prima Divisione al Newell’s Old Boys, la squadra dove è nato calcisticamente Lionel Messi. E dopo una stagione sono partito per il Portogallo...”.

Ricordare El Pibe de Oro, a un anno dalla sua scomparsa, è dolce e doloroso allo stesso tempo per Quiroga.

“Se ne parla tantissimo in Argentina. Lo ricordiamo sempre. È stato il calciatore più importante di sempre nella nostra storia. Diego ci manca tantissimo. Di un idolo come lui si parlerà sempre. Maradona è stato un calciatore popolare. Ha portato l’Argentina a vincere il Mondiale nel 1986: è stato il massimo per noi. Diego poi ha avuto tanti problemi sul piano personale, si parla ancora della sua vita privata. A me interessa quello che ha fatto per noi come calciatore. Ci siamo conosciuti quando giocava nel Napoli: lo ricordo con piacere!“.

Il legame tra Quiroga e l’Italia è rimasto molto forte.

“Voglio tornare in Italia. Ho due figlie, quella minore è nata a Napoli e desidera conoscere la città. La famiglia di mia moglie è italiana. Adoro la vostra cucina: mi piacciono la pasta e la mozzarella di bufala. Mi piace la vostra lingua, stare con voi. Vi penso sempre“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati