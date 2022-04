Biasin: “Napoli, Inter e Milan con il 33% di possibilità scudetto. Episodi arbitrali? Tutti hanno vantaggi e svantaggi”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista di Libero:

“L’Inter è passata da esser definita da quella più bella della storia a quella delle difficoltà attuali. Contro la Juve si è solo difesa. Il valore non è quello top di dicembre, ma neanche questo però. Penso che in questo momento le tre davanti hanno il 33%, lasciamo l’uno percento al caso. Milan-Bologna? Penso che ogni settimana sia quella decisiva, è sciocco lanciarsi in pronostici.

Ci ritroviamo a cambiare giudizio a seconda della giornata ed è stupido anche analizzare il calendario. Se Napoli, Milan ed Inter giocano al loro livello, possono fare percorso netto. Ma non sono squadre perfette. Episodi arbitrali: tutte le squadre hanno vantaggi e svantaggi. All’Inter c’è stato un vantaggio contro il Torino, contro la Juventus non ho visto vantaggi particolari, anche se per me su Zakaria è calcio di rigore.

Tendenzialmente, dobbiamo evitare di vedere le cose secondo la fede calcistica. All’andata Dumfries ha fatto fallo di rigore, al ritorno è lui a subire fallo”.

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati