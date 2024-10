Fabregas: Conte il migliore!

Si ritroveranno di fronte, l’allievo e il maestro, nella sfida di Venerdì sera. Stavolta tutti e due con lo stesso ruolo, l’allenatore della matricola Como, presentata così la gara del Maradona:

“Sappiamo bene quanto siano forti, sono la squadra più in forma del campionato. Ma noi cercheremo di metterli in difficoltà, non possiamo andare al Maradona con la paura”

Un passato insieme tra i due allenatori, in Premier, lo spagnolo ha per il suo ex coach, parole di elogio:

“Conte probabilmente è il miglior allenatore degli ultimi anni. Al Chelsea è stato il mio allenatore, per due stagioni e all’inizio non mi faceva giocare. Ho imparato tantissimo da lui, si sa mettere in discussione”

Troverà però un Conte diverso, passato alla difesa a quattro:

Con il 4-2-3-1 il Como ha sbancato Bergamo, esaltando le qualità di Nico Paz, un nome che è già sulla bocca di tutti:

“Sono stato io a volerlo, si sta mettendo in luce. Lasciamolo crescere ha 20 anni”

Un talento da temere, come Cutrone, per il quale si parla di una possibile convocazione da parte di Spalletti. Per il Napoli un avversario, da non sottovalutare.