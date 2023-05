Fabio Ravezzani, Telelombardia, difende lo scudetto del Napoli…e sulla Juve dice

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha parlato della stagione trionfale del Napoli e delle italiane in Europa a Radio Punto Nuovo:

“E’ evidente che Spalletti e De Laurentiis abbiano due caratteri particolari. I matrimoni tra due personaggi così durano sempre poco e sono burrascosi. Io non ne farei un dramma, piuttosto spererei nei napoletani che restassero Kvaratskhelia e Osimhen in attacco. Raramente le fortune di una squadra dipendono da un allenatore. La dimostrazione è Pioli, che lo scorso anno era un genio e quest’anno lo danno per brocco”.

Le Italiane in Europa?

“Nessuno, né il Milan o l’Inter, immaginava di arrivare così lontano nelle coppe. Idem per la Roma o per la Fiorentina. Poi c’è la narrativa di chi perde, che il Napoli abbia vinto questo campionato solo perché le altre si sono concentrate sulla coppa”.

Lo Scudetto del Napoli?

“Lo Scudetto del Napoli non si tocca, non scherziamo. L’Inter? E’ una squadra da grandi classiche, ma non da una gara a tappe. Ha una rosa datata, con calciatori che non hanno più la forza nella lunga competizione. La gara contro il Napoli sarà molto divertente, però, quindi massima attenzione. L’Inter non so quanto abbia bisogno di punti Champions: il Milan è in caduta libera, la Juventus verrà eliminata dalla giustizia, quindi…”. Ha concluso Ravezzani.

