Fabio Ravezzani esalta il Napoli: “Un vantaggio enorme in vista del prossimo campionato…”

Fabio Ravezzani, direttore Telelombardia, ha parlato del Napoli in vista della prossima stagione ai microfoni di Radio Napoli Centrale:

“Il Napoli ha un vantaggio enorme in vista del prossimo campionato, un presidente che ha la stessa logica di Cardinale. De Laurentiis ha sempre guadagnato, per lui è stato un affare di cuore e portafoglio, in ogni caso è sempre stato sul territorio, con una certa presenza, spesso con un rapporto conflittuale con la tifoseria”. Ha evidenziato Ravezzani a sorpresa.

Inter? “Se ha un presidente così ricco che può permettersi di ripianare – che tutti si augurano di avere – ma se non ce la fa, il giorno in cui devi vendere arriva ed è arrivato anche per l’Inter. Poi l’ha fatto bene, così come il Napoli ha fatto un ottimo mercato. A me preoccupa di più il Milan, ma vedremo come il Napoli farà senza Giuntoli”. Ha concluso l’esperto giornalista di Tele Lombardia in vista del prossimo campionato di calcio che vedrà gli azzurri scendere in campo col tricolore sul petto.

