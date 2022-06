Fabio Parisi: “Senesi ottimo profilo, mi aspetto un Napoli competitivo”

Fabio Parisi, agente Fifa, ha parlato del Napoli e del suo mercato durante il programma Febbre a 90, sulle frequenze di Vikonos Web/Radio Tv:

“Koulibaly? Dipende dalle offerte che arriveranno al Napoli: se arriva quella giusta, il presidente De Laurentiis l’accetterà e il giocatore sarà ceduto. Altrimenti resterà in azzurro fino alla scadenza. Un rinnovo? Anche qui, dipende dall’ingaggio”. Se davvero il difensore centrale andrà via, il Napoli dovrebbe puntare su questo sostituto: “Senesi del Feyenoord sarebbe un’alternativa interessante? Direi di sì: il giocatore è forte, è stato certamente monitorato anche se non credo sia l’unico. Giuntoli e Micheli conoscono benissimo il mercato. Il Napoli comunque lo conosce, è giovane, argentino dal passaporto comunitario, anche se le botteghe olandesi sono un po’ care”.

Su Mertens dice:

“L’equazione “investo, spendo e vinco” non è sempre veritiera. Ad inizio stagione, ad esempio, nessuno avrebbe scommesso sul Milan, quindi per vincere c’è bisogno di una serie di fattori. Mi aspetto un Napoli forte come sempre, competitivo, sono convinto che il management darà a Spalletti una rosa all’altezza della situazione”.

Sul calcio italiano dice:

“In Italia c’è molto ancora da fare, la Roma ha vinto una coppa europea dopo tanto tempo, ma in Europa la Champions i club italiani non la vincono da anni, bisogna lavorare duro, in questo momento il calcio è indietro”.

Su Inter, Milan e Juve dice:

“L’Inter? Lukaku in prestito è una stranezza, magari la società però lo ritiene giusto per la causa. Su Dybala c’è discussione, potrebbero anche prenderlo. Il Milan lavora in sordina, deve rimpiazzare Romagnoli a fine contratto, da puntellare qualcosa in attacco soprattutto se perde Ibra, che se c’è fa la differenza. Il telaio c’è, sostituirà Kessie, se tiene Leao sarà sicuramente competitivo”. La Juve su Di Maria: “Se ne parla, anche qui si tratta di cifre importanti, da valutare bene. In generale le grandi squadre andranno a completarsi molto presto, pronte sin da subito, anche a causa della pausa per i Mondiali”.

