Fabio Mandarini: “I cicli, purtroppo, finiscono…”

Fabio Mandarini giornalista Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del calcio Napoli, e sul mercato degli azzurri si e’ espresso cosi:

“Walter. Uno scenario. Che è un po ‘nettamente, mi aspettavo perché era da un po’ che. È apparsa chiara l’idea di equilibri, cioè non si trattava di una questione economica, non mi pare che si tratti di una questione economica, assolutamente. Credo che il giocatore legittimamente, perché io non lo giudico, non giudico la sua, le sue aspirazioni, la ma voglio eventualmente di cambiare anche i da trovare. Eccetera, perché abbia voglia di misurare altrove. Dopo aver dato tutto, i cicli finiscono, i grandi. Eh sì, purtroppo io ricordo sempre una frase di Francoforte, ti ho seguito per tanti anni, Posillipo di Pallanuoto. Me lo ricordo bene. E a tratti c’erano queste grandi rivoluzioni e andavano via anche dei simboli dei totem, come è stato detto le balie. Lui diceva sempre Fabio, I cicli finiscono e quando finiscono vanno rinnovati. Perché tenere atleti di questo anche di questo? Livello molto legati, eccetera. In un posto dove non trovano più per mille motivi lo stimolo di continuare è nocivo, quindi ci sta, che curi possa anche aver voglia. A 31 anni, dopo 8 anni di Napoli, di cambiare. “

Fabio Mandarini su Mertens

“Credo allo stato attuale che ci vada con me, mi pare che i suoi legali. Tali dell’astir associati erano a Marsiglia in questi giorni, quindi mi pare che stia valutando seriamente la possibilità di chiudere con la ME. Chiaro che in questa fase, con l’agitazione koulibaly. Dopo aver perso Insigne diretta un po ‘Mertens no come appiglio bravo. Io, ripeto, bisogna sapersi rinnovare, cioè capisco che c’è grandissima incertezza da parte della maggior parte dei tifosi, eccetera. Però i conti, le somme si tirano alla fine i conti si fanno alla fine. Io aspetterei. C’è un po per tutto, nel calcio ho visto cambiare situazioni certissime nello spazio di un secondo e mezzo, quindi è chiaro che c’è pericolo molto grosso che koulibaly va da via, però non è detto che accada, perché come hai detto tu prima c’è anche la possibilità che possa continuare”

