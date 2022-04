Caressa sul Napoli: “Non costruito per lo scudetto, Spalletti cosa poteva fare di piu?”

Fabio Caressa, giornalista di Sky, dal suo canale Youtube, dice la sua sul Napoli, e sul tecnico degli azzurri Spalletti:

“Rottura tra Spalletti e la società? Ma che doveva fare più di così Spalletti? La squadra ha giocato bene, è arrivata a giocarsi il campionato per una parte del torneo con tutti gli infortuni che ha avuto. Più di così che doveva fare Spalletti? Questa era una squadra costruita per vincere lo Scudetto? No, era costruita per arrivare entro i quattro posti. Sta arrivando entro i primi quattro posti, con fatica, con difficoltà ma lo sta facendo. Osimhen non segna più come prima e non so perchè, Fabiàn Ruiz da quando mi sono innamorato del suo tocco non sta giocando più. E nonostante questo sta arrivando al quarto posto e mi sembra un po’ ingeneroso dare tutte le colpe a Spalletti”

