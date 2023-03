Fabio Caressa su Lobotka: “Superlativo assoluto!”

Uno Stanislav Lobotka sorprendente, in grado di stupire gli scettici ed andare oltre ogni aspettativa. Anche quella di Fabio Caressa.

“L’avevo visto quando era arrivato a Napoli, non lo conoscevo tantissimo ma non mi aspettavo facesse questo salto di qualità. Grandi complimenti a lui e a Spalletti che ha sempre migliorato i giocatori”

ha ammesso il giornalista, conduttore e telecronista della redazione di Sky Sport, durante un’analisi trasmessa dal suo canale Youtube personale.

“Lobotka – ha aggiunto – è diventato un centrocampista centrale veramente di livello altissimo. Riconquista palla come Bryan Cristante della Roma, poi però riesce a dare i tempi di gioco come Ismael Bennacer e Sandro Tonali del Milan, ha classe ma nello stesso tempo è solido, non perde mai la calma…che centrocampista! È veramente superlativo, sta giocando una stagione strepitosa” ha concluso Caressa, elogiando le caratteristiche del giocatore del Napoli.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati