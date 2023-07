Fabio Caressa si diverte a costruire il Napoli del Futuro e fa una previsione: “Osimhen non si tocca…”

In un video su Tik Tok, Fabio Caressa si è divertito a costruire il Napoli in vista della prossima stagione:

“In porta non riscatterei Gollini ma prenderei Audero per 10 milioni con una premessa: deve fare il secondo perché Meret è un portiere che ha bisogno di sicurezze. In difesa venduto Kim per 50 milioni prenderei Scalvini per 35 milioni che vedo benissimo come sostituto del coreano. Sulle fasce riconfermerei Zanoli come vice Di Lorenzo sulla destra e non farei altri movimenti. A centrocampo venderei Demme per 8 milioni e Zielinski per altri 20 perché lo vedo in parabola discendente e non segna più come prima”.

Poi Caressa si è sbilanciato su un altro possibile grande colpo dell’estate degli azzurri: “Al posto del polacco prenderei Koopmeiners nel centrocampo azzurro. Non me ne voglia Gasperini, ma lui e Scalvini sono giocatori fortissimi che ha cresciuto e valorizzato lui. Poi c’è Davies un calciatore che si libera dall’Everton a zero ma non ne parla nessuno”.

Chiusura di Caressa sul reparto offensivo: “Manderei via Lozano e prenderei Orsolini dal Bologna per 18 milioni più Adama Traoré, un calciatore molto fisico che potrebbe fare benissimo. Ma la mossa più importante è mantenere Osimhen che non si tocca”.

