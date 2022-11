Fabio Caressa: “Napoli da 10, Spalletti? Un genio”

Il giornalista Fabio Caressa, Sky sport, ha rilasciato alcune parole sul Napoli di Spalletti nel pagellone della prima parte del campionato di serie A, rilasciato sul canale ufficiale YouTube. A seguire le sue principali parole.

“Il Napoli è da 10 in pagella, non gli si può dire nulla per la campagna acquisti fatta, l’inserimento dei nuovi calciatori, il geniaccio di Spalletti e l’impegno dei giocatori. Quelli che sono in panchina mordono il campo appena entrano. Non c’è alcuna polemica, tutti si sono comportati perfettamente dal punto di vista della comunicazione. La squadra si diverte. Ci sono stati dei mostri come Kvaratskhelia, Kim, Zielinski. I primi due si sono inseriti alla grande, il polacco sta giocando molto meglio rispetto la scorsa stagione. Idem Mario Rui, sta giocando benissimo. Olivera quando viene inserito anche fa bene. Li devo ringraziare perché mi hanno fatto vivere due partite in Champions contro l’Ajax, soprattutto quella ad Amsterdam, che mi hanno fatto sentire orgoglioso. Ero a vedere una squadra italiana che imponeva il suo gioco straordinario in un campo complicato”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati