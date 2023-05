Fabio Caressa elogia il Napoli Campione D’ Italia…

Fabio Caressa spende belle parole per il Napoli, vincitore dello Scudetto 2022/2023, dagli studi di Sky Sport, nel corso della trasmissione Sky Calcio Club.

“Il Napoli ha vinto lo Scudetto e lo sapevamo da tempo, ma ha finalmente potuto festeggiare al Maradona. Ricomincia da tre, come diceva Massimo Troisi. E’ uno Scudetto meritato e che ci insegna cose nuove. La grande bellezza” ha detto il noto giornalista, opinionista e telecronista della redazione dell’emittente satellitare.

“La bellezza deve essere finalizzata, non è solo una questione di estetica. Se una cosa è finalizzata solo al bello in sé, rischia di diventare oziosa. La bellezza del Napoli è finalizzata alla vittoria. Il Napoli è partito dalla Serie C ed ha vinto: è un progetto di grande visione. Luciano Spalletti è stato portato in trionfo. Ho visto immagini anche di una Trafalgar Square a Londra piena zeppa di tifosi del Napoli. Per non parlare del Duomo di Milano”.

