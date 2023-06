Fabio Caressa conferma la notizia del CdS: “Quella di De Laurentiis sul 4-3-3 non è una battuta quando parla del nuovo allenatore”

Dopo l’addio di Luciano Spalletti, il presidente De Laurentiis non ha ancora scelto il nuovo allenatore. Tra i papabili sembra essere in pole Vincenzo Italiano che però è reduce dalle due finali perse con la Fiorentina. In attesa della decisione definitiva, c’è da attendersi qualche colpo di scena del patron del Napoli con un nome a sorpresa. In realtà, nelle ultime ore sta avanzando forte la candidatura di Roberto Mancini che avrebbe incontrato De Laurentiis in un ristorante di Roma e potrebbe decidere di lasciare la panchina della Nazionale italiana.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Caressa non ha nascosto la sua convinzione sulla notizia di Mancini sulla panchina azzurra:

“Se il Corriere dello Sport scrive una cosa, Zazzaroni è uno informato. Ora ha la Nations League da giocare ma dopo tanti anni di nazionale potrebbe decidere di ritornare in un club. Quella di De Laurentiis sul 4-3-3 non è una battuta quando parla del nuovo allenatore”.

Ricordiamo che Roberto Mancini ha un contratto con l’Italia fino al 2026 ma, dopo la non qualificazione ai Mondiali 2022, sembrerebbe essersi rotto l’idillio con l’ambiente azzurro.

