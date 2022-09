Fabio Capello: “Grande spirito di qualita'”

Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport per commentare le partite di Napoli e Juventus, impegnate in Champions rispettivamente contro Rangers in trasferta e Benfica in casa. Queste le parole dell’ex mister:

“Va detto che nel Napoli mancava il centravanti titolare e non te ne sei accorto (ottima, infatti, la prova di Giovanni Simeone che lo ha sostituito, ndr). E questo sapete cosa vuole dire? Che la squadra funziona e che c’è spirito e qualità”.

Poi Capello, in tale direzione, ha tirato in ballo la Juventus di Massimiliano Allegri:

“Rispetto alla squadra bianconera, voglio dire che c’è un altro spirito, senza quello contro i Rangers, su quel campo, fai fatica. La bellezza di questa squadra di Luciano Spalletti è che ha qualità e tutti si aiutano l’uno con l’altro”. A Torino in queste ore, a proposito di Allegri, si parla anche di possibile esonero e si fanno anche i nomi in caso di addio di Max

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati