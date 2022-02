Fabio Cannavaro: “Napoli da Scudetto? Derby di Milano insegna…”

L’ex difensore del Napoli e della Nazionale Campione del Mondo 2006,oggi allenatore, Fabio Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in una intervista concessa e pubblicata nella edizione odierna della Gazzetta dello Sport inerenti al derby di ieri,ed alla possibilita’ che il Napoli possa vincere il campionato,oltreche’ che dare un “consiglio” al collega Spalletti…Ecco alcune dichiarazioni di Cannavaro nell’ intervista al quotidiano di Milano: “Fossi in Spalletti farei rivedere alla squadra il derby per caricarsi. Per capire che le differenze non sono molte. E che si può inseguire un sogno. Cosa manca? Sul piano del gioco nulla. Nel senso che il Napoli si esprime davvero bene e ora che sta recuperando tutti gli uomini può solo migliorare, però…

Ha ragione Spalletti, la partita difficile da vincere è quella di oggi col Venezia. Sotto l’aspetto caratteriale la squadra ha mostrato dei limiti e la differenza in classifica l’hanno fatta le sconfitte interne contro Empoli e Spezia. Anche l’anno scorso sfuggì la qualificazione Champions per un punto “perso” contro il Verona. È su quello, sulla testa, che deve lavorare Luciano”.

