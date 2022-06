Fabio Cannavaro: “Il Napoli deve fare uno sforzo e trattenere Koulibaly”

Fabio Cannavaro, ex azzurro ed allenatore, Campione del Mondo 2006, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del Calcio Napoli, e si e’ cosi espresso sul Napoli e tanto altro:

“ chi è in società sta sicuramente quello che manca, stanno loro nello spogliatoio. Chi sta fuori può solo farsi un’idea e sicuramente quest’anno in un certo momento c’era questa attesa e c’era questa voglia di voler vincere. Però poi dopo penso che ha vinto una squadra forte, ha vinto una squadra come il Milan che aveva dei giocatori. eh forti che hanno dimostrato le ultime partite di essere meritevoli di vincere”

Sui calciatori da trattenere e su Koulibaly

“Forti del Napoli che sono a scadenza, il rischio è quello di perdere l’anno prossimo, quindi la società sta facendo le sue valutazioni con Koulibaly. Il giocatore, forse uno dei pochi rimasti di alto livello nel suo ruolo. EA volte bisogna fare degli sforzi e speriamo che lo facciano per Koulibaly”

Su Ostigard

“ tramite mimmo criscito Ostigard ha sicuramente le caratteristiche simili è un giocatore che ha tanta voglia un giocatore ha buone qualità è sicuramente in una rosa importante avere tanti tipi di giocatori lui sicuramente nel napoli ci può stare”

Sulla volonta’ di Allenare

“voglia di allenare adesso dopo un anno di di pausa e normale che vi sto guardando intorno e non è la categoria non è la nazione adesso ho voglia di di allenare anche perché mia moglie non mi sopporta più a casa quindi

Sulla Napoletanita’ che non c’e’

Sicuramente il fatto di di dell’assenza di di Lorenzo, l’assenza importante. però vedendo i giovani che stanno salendo in dalla dalla primavera magari ci fanno ben sperare certo bisogna farli giocare sono giovani hanno bisogno di di fare esperienza e non è detto che a volte devono andare fuori l’esperienza si può”

