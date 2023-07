Fabio Cannavaro: “Calcio e giovani al centro Paradiso, al posto di Kim serve un difensore di personalità”

Fabio Cannavaro è intervenuto a Marte Sport Live, condotto da Emanuela Castelli, su Radio Marte:

“L’idea di acquistare il Centro Paradiso è nata tanto tempo fa. Finalmente ci sono riuscito. L’ho vissuta quando ero nelle giovanili del Napoli e nella prima squadra. Era chiuso e sono contento di averlo potuto acquistare. I cancelli riapriranno. Cercheremo di avere in tempi brevi tutte le autorizzazioni. L’idea è quella di fare calcio, come è sempre stato.

Ho intrapreso la carriera da allenatore, voglio continuare. Non è facile, la concorrenza in Europa è nutrita e aspetto il progetto giusto, altrimenti mi dedicherò al Centro Paradiso e ai giovani.

Rudi Garcia? Non è facile raccogliere l’eredità di Spalletti, ma ha l’esperienza giusta. Ha allenato in piazze importanti. La squadra non è ancora completa, vedremo cosa accadrà. Sicuramente dovrà arrivare un difensore. I campioni d’Italia dovranno difendere il titolo nel migliore dei modi. Il rinnovo di Osimhen sarà il primo grande acquisto, è un attaccante fortissimo e fa la differenza. Trattenerlo sarebbe un risultato importante. Il sostituto di Kim? Non faccio nomi, non è facile prendere il suo posto. Il coreano ha avuto un livello altissimo di prestazioni. Servirà un leader, un difensore forte ma di personalità”.

