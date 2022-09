Fabiano Santacroce: “Difesa, Ottimo livello…”

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “i Tirapietre”, trasmissione in onda su Radio Amore Campania:

“Il pacchetto arretrato del Napoli mi sembra di ottimo livello. Tutti difendono bene e contro il Liverpool abbiamo assistito ad una prova di reparto quasi perfetta. Rrahmani è ormai una certezza, il tipo di centrale che serviva, forte di testa, sa tenere compatti anche i compagni. Kim? Il Napoli ha fatto bingo. Sono convinto che in proiezione diventerà uno dei migliori difensori d’Europa.

Ha tutto, tecnica, velocità, altezza, fa tanti anticipi. In uscita deve migliorare, ma poi interverrà l’esperienza. Nemmeno Koulibaly al primo campionato era a questi livelli. Il rischio di avere un calo c’è, ma Spalletti è uno che entra bene nella testa dei suoi calciatori. Ovviamente si arriva da una partita incredibile dopo aver battuto in maniera meravigliosa una squadra tra le migliori al mondo, dunque una flessione potrebbe esserci, ma sono fiducioso.

Avete visto come è entrato in campo Mario Rui nel secondo tempo? Che foga, questo vuol dire avere uomini in più e si può girare, modificare. Ricordo di Liverpool-Napoli del 2010? Rispetto ad oggi, il Napoli ci arrivava da “pivella”, poi i Reds avevano un certo Gerrard in campo. Fu una serata magica essere lì anche se perdemmo 3-1. Quella serata è servita al club e alla squadra per crescere tra personalità, esperienza, abitudine a giocare a certi livelli.

Lavezzi? Non abbiamo avuto modo di incontrarci, ma vederlo al Maradona è stato emozionante. Gli dico tutti i giorni che è invecchiato con quella barba bianca. Il Pocho è stato uno di quelli che ha infiammato di più i tifosi e anche noi compagni. In campo era tanto generoso, per questo perdeva qualcosa sul piano tecnico. In allenamento vedevamo giocate che hanno davvero in pochi.

Mi sono reso conto di quanto era forte quando l’ho incontrato da avversario ai tempi del Parma. Aveva una capacità di accelerazione nei primi metri davvero impressionante. Poi in campo ridevamo tanto con lui”.

