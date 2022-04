Santacroce: “Con la Fiorentina sarà dura, ma Osimhen è imprevedibile e il Napoli è più forte. Problemi al Maradona? C’era distacco tra pubblico e società, da adesso un altro tipo di partite”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabiano Santacroce, ex Napoli e oggi procuratore: “Con la Fiorentina sarà molto dura. Questo è il campionato più imprevedibile, tutte le squadre possono lasciar punti e sono sicuro che nessuna vincerà tutte le partite. Ci saranno sorprese fino alla fine. La Fiorentina è forte, gioca a calcio ma avrà due assenze molto importanti.

Italiano sa far girare bene la squadra però il Napoli ovviamente è più forte e se giocherà come sa mettendoci determinazione e voglia non ce ne sarà per nessuno. Carenza di risultati in casa? Il Napoli tante gare non le ha giocate con il pubblico vero del Maradona, si era creato un po’ di distacco tra società e tifosi napoletani. Ora però ho visto lo stadio pieno, gran parte del merito lo do al pubblico che ha sostenuto i giocatori fino alla fine. Da adesso si vedrà un altro tipo di partite al Maradona.

Sarà difficile per Piatek e Cabral superare i centrali del Napoli che hanno dimostrato di essere fortissimi. Inutile parlare di Koulibaly, Rrahmani invece mi ha stupido ed è in continua crescita. L’importante sarà riuscire a fare gol, a sbloccare la partita. Nelle ultime partite il Napoli ha risolto questo tipo di problema e speriamo di vedere una gran bella gara da parte degli azzurri.

Osimhen è imprevedibile, sia per i compagni che per gli avversari. Non sai mai il movimento che ti va a fare, la palla che cerca. Questo lo rende più difficile da marcare. Sono curioso di vederlo e speriamo ci faccia sognare con qualche altro gol, ci serve tantissimo”

