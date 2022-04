Fabian Ruiz: un campione sfortunato

Fabian Ruiz si è sempre contraddistinto per le sue ottime doti calcistiche ma soprattutto per il suo palleggio elegante a centrocampo.

Il suo talento è stato da sempre apprezzato, dai tifosi e dai vari tecnici che si sono susseguiti negli ultimi anni nella società azzurra.

L’ultimo, Luciano Spalletti, proprio in merito alla capacità di gioco dello spagnolo, ad ottobre aveva dichiarato:

A Fabian non manca nulla per quel ruolo(regista), ho deciso io di fargli fare il regista vero e proprio perché è quello che tocca più palloni in una partita, è in mezzo a tutte le azioni di gioco. Secondo me è quello il suo ruolo, anche perché in realtà li sa fare tutti. E’ un giocatore tecnico, fisico e di qualità, per cui c’è da valutare solo dove queste qualità potrebbero perdersi. Se mette in campo tutte le doti che ha può aiutare a dare grande ordine alla squadra“.

Tuttavia sembra che le sue prestazioni siano calate dopo il match contro il Sassuolo nel mese di dicembre durante il quale si è infortunato.

L’azzurro infatti sta convivendo con la publagia che lo sta costringendo a ridurre le prestazioni.

