Fabian Ruiz: tra Manchester United e futuro incerto

Voci di calciomercato confermano l’interesse dei Red Devils per il centrocampista azzurro

Il calciomercato si sa, non dorme mai; è in continua evoluzione ad una velocità supersonica. Secondo fonti inglesi, nello specifico per il Daily Mail, il Manchester United di Cristiano Ronaldo sta facendo sul serio per Fabian Ruiz.

Il club inglese a giugno prossimo perderà a zero Paul Pogba, il quale è in scadenza di contratto. La squadra di Manchester, dunque, sarà costretta a cercare un degno erede dell’asso francese.

I nomi sul taccuino di Rangnick

I possibili sostituti al vaglio in queste ore sono Declan Rice del West Ham, vecchio pallino della squadra di Old Trafford e appunto Fabian Ruiz del Napoli.

Il calciatore azzurro, autore di una ottima stagione sinora, a suon di prestazioni autorevoli, intriga molto i Red Devils e presto potrebbe svilupparsi una vera e propria trattativa tra le parti.

Napoli: obbligatorio interrogarsi sul futuro

Preso atto dell’interessamento degli inglesi per Fabian Ruiz, bisogna capire quali saranno le mosse del club di De Laurentiis nel breve e medio termine. Può davvero valere la pena cedere uno dei calciatori più importanti nell’economia del contesto calcistico napoletano, nonché autore di 5 gol e 2 assist in sole 16 partite disputate finora?

E’ doverosa, alla luce di ciò, una riflessione sul futuro del calciatore spagnolo. Fabian percepisce 1,5 milioni di euro all’anno e ha il contratto in scadenza nel 2023. Ha visto interrompersi bruscamente la trattativa per il proprio rinnovo lo scorso anno, ma ora tutto è cambiato. Da calciatore sacrificabile, sta rivelandosi sempre più perno indiscusso di questo Napoli. E’ il momento di decidere il proprio futuro, per il bene del club e del calciatore.

