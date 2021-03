Fabiàn Ruiz: ‘o cammell’ non sarà mai gazzella. Ma che giocatore!

Forse sarà banale da rimarcare, ma il talento ha sempre un peso specifico notevole. Ecco perché la qualità di Fabiàn Ruiz sta facendo la differenza nel Napoli attuale.

Al di là nelle rinomate abilità offensive dello spagnolo, comunque sontuoso nel muoversi da mezz’ala propositiva sopra la linea della palla, nonostante quella sua naturale andatura un po’ caracollante. Tipica di chi ha una conformazione fisica da pennellone, l’ex Betis si sta imponendo all’attenzione della critica anche in virtù di una poco reclamizzata capacità nel cucire il gioco.

Chiaramente, siamo ben lontani dall’idea ipotizzata a inizio stagione da Gattuso, fortemente intenzionato a trasformare Fabiàn nel classico pivote della tradizione calcistica iberica, che gioca davanti alla difesa, contribuendo a ripulire il pallone in uscita dal basso.

Nondimeno, lo spagnolo ha sicuramente beneficiato della presenza al suo fianco di un geometra della mediana come Demme, tutto fosforo e sagacia tattica, per calarsi appieno nel sistema voluto da Ringhio.

Sottrarsi alla pressione facendo gioco

Per comprendere appieno l’importanza di Fabiàn Ruiz nel 4-2-3-1 di Gattuso, bisogna partire da un presupposto fondamentale. Per indole, il Napoli non butta mai il pallone. Niente lancio dalle retrovie, dunque, indirizzato all’uomo più vicino alla porta avversaria.

Ovviamente, consapevole dell’avversione verso la palla lunga, chi si appresta ad affrontare gli azzurri, attua un atteggiamento funzionale a disinnescarne il giropalla qualitativo.

Filosoficamente, quindi, gli avversari della squadra partenopea tendono a fare densità al centro, evitando di abbassarsi troppo.

Così facendo, rimangono compatti tra le linee, nonché fortemente orientati a mettere in ombra le fonti del gioco napoletano.

L’intenzione evidentissima resta quella di forzare lo scarico sugli esterni.

Nella foto, il comportamento tenuto domenica scorsa dalla Roma. Con Pedro che scivola vicino a Dzeko, mentre El Shaarawy scala, per affiancarsi a Diawara, nel chiaro intento di formare, assieme a Pellegrini, una linea a 3 di copertura.

La contromossa di Gattuso è stata quella di consentire proprio a Fabiàn Ruiz di produrre calcio da dietro con grande personalità.

Lo spagnolo si abbassava per collaborare con i difensori, fornendo una linea di passaggio interna, oltre a disegnare un rombo al momento della costruzione.

Non sorprenda la centralità di Fabiàn Ruiz

Indubbiamente, il ritorno in auge di quello che nell’estate del ’19 venne premiato come MVP dell’Europeo Under 21 disputato in Italia, vinto dalla sua Spagna contro la Germania, non ha sorpreso nessuno.

Anzi, nel caso di Fabiàn Ruiz erano invece esagerati i dubbi circa la sua reale forza a questi livelli. Adesso che s’è prepotentemente ripreso la scena, però, a certificarne la definitiva ascesa tra le eccellenze del ruolo manca soltanto una certa continuità.

E poco importa che possa non piacere a tutti la sua lentezza endemica. Quel passo cadenzato gli ha portato in dote un nomignolo dall’accezione spregiativa: ‘o cammell’.

Va da sé che non sarà mai veloce come una gazzella.

Eppure i movimenti appaiono sinuosi, quando accarezza il pallone, arabescandone le traiettorie, con quel sinistro che dialoga direttamente con gli Angeli della pedata.

Del resto, al netto di una mancanza di rapidità nei primi passi, Gattuso chiede in ogni caso a Fabiàn Ruiz di rendersi utile pure in fase di pressing.

Lo spagnolo si alzava sulla linea dell’attacco guidata da Mertens, con l’intento di ricostituire la parità numerica contro la difesa giallorossa, nel momento in cui la squadra di Fonseca provava a costruire da dietro.

Al contempo, alle spalle della prima pressione, il resto del centrocampo partenopeo ruotava: Demme e Zielisnki accorciavano su El Shaarawy e Pellegrini, contrastandone le possibili ricezioni.

In definitiva, la centralità di Fabiàn Ruiz, nel Napoli che vuole continuare a rincorrere il quarto posto risulta innegabile

E poco importa che lo spagnolo pecchi un po’ in dinamismo. Conta la qualità ed il talento. D’altronde, il pensiero tattico corre assai più velocemente delle gambe…

