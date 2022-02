Fabian Ruiz, la “patata bollente” del mercato del Napoli

Fabian Ruiz, acquistato dal Napoli nel Luglio 2018 per una cifra intorno ai 30 milioni di Euro (Fu pagata la clausola) dal Betis Siviglia, voluto fortemente dal tecnico di allora Carlo Ancelotti, e oggetto dei desideri di tanti club…tra cui il Napoli!.

Questo perche’ il club, forse in buona fede, non si accorgeva che il contratto volgeva quasi al termine., ed ora sembra arrivato il momento di sedersi intorno ad un tavolo e trattare il prolungamento, oppure ringraziare e salutare lo Spagnolo, o meglio ancora, attendere la fine del campionato prossimo e salutarlo …a mano vuota!

La prima offerte pervenuta alla societa’, esattamente dal Newcastle (40 milioni di euro), e’ stata rispedita al mittente, con la collaborazione dello stesso Fabian,che rifiuta l’ offerta…e va avanti.

Ma il tempo passa, ed il mercato, la parola stessa lo specifica, e ricco di “vociare“, soprattutto di esperti del mestiere, che danno Fabian Ruiz sicuro partente. O meglio, che il club non sarebbe in grado di “soddisfare” le richieste economiche dello Spagnolo.

Ora chiaro che se io guadagno 1 milione all’ anno, e ne chiedo, ad esempio 3,5, e la societa’ mi accontenta, allora Fabian Ruiz “deliziera’ ” ancora i tifosi partenopei, ma nella malaugurata ipotesi vi e’ un club Spagnolo (es Real Madrid), che ne offrisse 5 netti, la delizia diventerebbe “limone” perche’ amaramente si dividerebbero le strade!

Forse per sbrogliare questa “matassa” servirebbe il colpo Champions, anche perche’ gia’ siamo pieni di varianti, il Covid insegna, che ci attaccano… (Alfa, Beta, Gamma, Delta, Omicron) che tradotto in mercato sarebbero…(Real Madrid, Barcellona, Newcastle, Liverpool,Inter). In pratica Forte Apache!

A questo punto la palla passa al Napoli, che ridurra’ sicuramente il monte ingaggi, ma chiaramente non puo’ depauperare l’intero parco giocatori, perdendone uno che ha dimostrato di fare la differenza.

Ma come ho detto, l’ago della bilancia che potrebbe trattenere lo Spagnolo, e ‘ senza dubbio il raggiugnimento della Champions, anche perche’ questo consentirebbe al club di poter “trattenere” i “fuggiaschi”, e programmare senza patemi eccessivi.

Anche se va detto, e’ non e’ un dettaglio, se il calciatore ritiene cocluso il suo percorso con il Napoli ,non c’e’ Champions che tenga!

Ma ora cio’ che conta, e che le due parti, come gia’ sottolineato, si siedano e discutano il futuro, e soprattutto, cercare di trovare un accordo che soddisfi entrambi, anche perche’ queste sirene potrebbero essere causa di “distrazione“, e non credo che il club possa permetterselo.

Inoltre, ed anche questo va detto, che il Napoli e’ l’unica squadra in Italia, che ha sempre partecipato alle competizioni europee negli ultimi 10 anni! Quindi e’ sicuramnte un club di fascia privileggiata, quindi perche’ far desiderare cio’ che si ha gia’?

E’ giunto il momento di “spegnere il fuoco”, e lo dovra’ fare al piu’ presto il Presidente, anche per dare chiarezza a chi, tra l’ arrogante ed il saccente, crede che il Napoli sia solo un supermercato Italo-Europeo, omettendo probabilmente, che il sogno continua…e Fabian Ruiz ne’ e’ ancora parte integrante.



