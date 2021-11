Fabiàn Ruiz bocciato ancora dalla Spagna: poco male, se lo gode il Napoli

La Spagna boccia Fabiàn Ruiz. Per l’ennesima volta, infatti, il nome del centrocampista è stato depennato dalla lista dei convocati per le delicate sfide contro Grecia e Svezia, fondamentali per decidere le sorti del Gruppo B.

Al di là dello sviluppo che hanno preso le qualificazioni Mondiali per le Furie Rosse, che ieri, vincendo ad Atene e approfittando anche della clamorosa sconfitta degli elvetici in Georgia, si ritrovano prime, a +1 su Ibrahimovic e compagni, continua a destare scalpore, perlomeno all’ombra del Vesuvio, l’ostracismo manifestato finora nei confronti del regista del Napoli.

Nei giorni scorsi Luis Enrique ha motivato chiaramente la sua decisione: “Ora gioca più da pivote. E’ titolare nella squadra che guida la Serie A e lo conosco perfettamente, era con noi all’Europeo. Lo seguiamo con grande interesse. Abbiamo parlato privatamente e lui sa dove deve migliorare. Così come sa che le porte sono aperte, e infatti era nella pre-lista. Però ho solo 25 posti, non c’è molto altro da dire”.

Insomma, le parole del Commissario Tecnico iberico fanno chiarezza, invece di alimentare il pettegolezzo. In quello che forse è diventato uno stereotipo narrativo circa il fantomatico litigio scoppiato tra i due proprio durante la rassegna continentale della scorsa estate, piuttosto una sacrosanta verità.

In Spagna possono farne a meno

Eppure, appare inverosimile che Fabiàn Ruiz resti ai margini dell’ambizioso progetto avviato da Luis Enrique: accantonare progressivamente il gruppo storico.

Quale sia il percorso conscio o inconscio che porta Lucho a diramare le sue convocazioni, è indubbio che la Roja debba voltare pagina, dopo le delusioni racimolate al Mondiale di Russia e in Nations League. Favorendo così l’emersione di una nuova generazione di talenti.

In quest’ottica, privarsi di un giocatore cerebrale come quello che sta guidando la squadra partenopea somiglia sempre più ad una forzatura.

Non è tanto, almeno non solo, una questione del contributo che Fabián Ruiz garantisce al gioco quando è in fase di possesso.

La centralità di Fabiàn nel Napoli

Innato il controllo sopraffino dell’attrezzo e la qualità dei fondamentali. Riconoscibile la leggerezza con cui dimostra di sapersi destreggiare nello stretto e uscire da situazioni di sottonumero: il gusto barocco del dribbling, l’uso della suola per accarezzare il pallone con la tradizionale ruleta.

L’abilità non convenzionale nell’immaginare sontuose conclusioni a giro sul palo lungo è diventato un marchio di fabbrica.

La classica finta di corpo in allontanamento, una sorta di step beck mutuato dal basket, che serve a creare separazione dall’avversario diretto e prendersi lo spazio per la battuta a rete.

Tratteggiando le traiettorie con quel sinistro che parla direttamente con gli Angeli della pelota.

Del resto, la semplicità che Fabián Ruiz riesce a conferire ad ogni gesto tecnico sembra essere la diretta conseguenza di una maturazione pienamente raggiunta, in virtù del sapiente lavoro condotto da Luciano Spalletti.

Si può dire, perciò, che Lucianone da Certaldo abbia conferito al concetto di metodista una nuova connotazione. Perché l’ex Betis interpreta i compiti connessi al ruolo con uno stile personalissimo.

I tanti meriti di Spalletti

L’allenatore toscano ha fatto emergere doti nascoste nello spagnolo, soprattutto sotto la linea della palla. Tipo scegliere il giusto timing, mettendosi sulla direttrice del passaggio, intercettandolo. Oppure l’intuitività con cui si smarca in zona luce, ricevendo lo scarico dai compagni. Tutte caratteristiche funzionali ad avviare le mortifere transizioni del Napoli.

Colpisce per l’eleganza nella corsa, associata alla celerità con cui elabora il pensiero tattico. Paradossalmente, un controsenso per quelli che ne criticavano il dinamismo, etichettandolo come un centrocampista lento. Sostanzialmente inadatto al calcio diretto e verticale che sviluppano gli azzurri.

Il cambiamento in positivo l’ha determinato il fatto che adesso non si ostina a portare troppo la palla. Un vizio che in talune circostanze distingue i calciatori assai tecnici, vogliosi di dimostrare quanto siano bravi. Anzi, si esalta nel riceverla e smistarla.

In definitiva, Fabiàn Ruiz pare finalmente aver interiorizzato e metabolizzato le nuove competenze, restituendo un’immagine di sé veramente diversa rispetto al passato.

Peccato che estetica del gesto tecnico e pulizia esecutiva nella costruzione della manovra finiscano per gratificare solamente i napoletani.

