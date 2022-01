Fabian-Napoli: un amore che potrebbe finire nel 2023

Fabian Ruiz è ormai diventato per Napoli ed il Napoli un giocatore fondamentale. Basti pensare che il numero 8 azzurro questa stagione ha siglato 5 reti e fornito 4 assist per i propri compagni in 20 partite stagionali disputate tra campionato e coppa.

Ciò vale a dire che lo spagnolo ha contribuito alla realizzazione di una rete per la propria squadra in media quasi una partita sì ed una no. Si trova all’ombra del Vesuvio dal 5 luglio 2018, quando Giuntoli decise di investire ben 30 milioni pagando la clausola rescissoria al Real Betis per acquisire il cartellino del calciatore.

Fabiàn è stato fortemente voluto da Carlo Ancelotti, il quale lo ha schierato anche da esterno sinistro nel modulo 4-4-2. Il giocatore ha brillato alla prima stagione, per poi calare alla seconda e riprendersi a campionato in corso sotto la guida di Gennaro Gattuso. Anche quest’anno il Napoli è diventato ‘Ruiz dipendente’, dato che la sua assenza a centrocampo si è fatta sentire e come nelle partite che non ha disputato.



Nel 2023 questo matrimonio potrebbe terminare

Così come i contratti di Mertens, Ghoulam, Ospina e Insigne questo giugno, l’anno prossimo è in scadenza anche il contratto di Fabian Ruiz. Pare, però, che lo spagnolo non abbia intenzione di prolungare questo matrimonio per ambizioni di carriera ed il Napoli dovrà trovare un sostituto all’altezza della situazione che sappia reggere il peso del centrocampo proprio come fa l’andaluso.

