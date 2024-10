Fa tutto Lukaku, due assist ed un gol: il Napoli affonda il Como 3-1

Alle 18:45 è andata in scena Napoli-Como, gara che apre la settima giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte si sta candidando fortemente per essere una delle prime squadre nella corsa al titolo, soprattutto grazie al solo impegno in campionato. Gli azzurri, infatti, avranno soltanto il doppio impegno in Coppa Italia e la corsa allo Scudetto.

Il tecnico leccese, per la partita contro la squadra di Fabregas, ha optato per l’undici migliore, con lo scozzese McTominay confermatissimo in mezzo al campo, con Politano, Kvaratskhelia e Lukaku davanti. Nel reparto difensivo Caprile tra i pali, con Meret infortunato.

Partita che il Napoli sblocca immediatamente dopo 1 minuto con McTominay. Allo scozzese risponde Strefezza con un bel destro ad incrociare sul finale della prima frazione. Secondo tempo che vede il Napoli chiudere il match con Lukaku su rigore e Neres, Napoli-Como 3-1.

McTominay apre, Strefezza la chiude nel finale: Napoli-Como 1-1

Squadra di Conte che inizia benissimo la gara con Romelu Lukaku che passa il pallone in area. Scott McTominay raccoglie l’invito e segna in velocità calciando all’angolino basso di sinistra! Palo gol, che batte il portiere del Como che non ha potuto nulla, i partenopei immediatamente in vantaggio: Napoli-Como 1-0.

Napoli che ha in mano il match, grande possesso palla e scambi veloci per i ragazzi di Antonio Conte che sembrano avere il controllo della partita senza avere troppi problemi. Al 23esimo minuto ci prova il Como con un bel sinistro a giro di Nico Paz che si perde di poco alla sinistra di Caprile. La squadra di Fabregas prova a creare gioco ed ad aprire la difesa del Napoli, che per adesso, non cede un centimetro agli avversari.

Grandissima occasione del Como che va vicinissimo al pareggio sempre con solito Nico Paz. L’argentino si libera al limite dell’area di rigore e libera il sinistro che si stampa sul palo alla sinistra di Caprile. Al 32esimo Napoli-Como 1-0, ma la squadra di Fabregas è dentro la partita.

Como che nonostante lo svantaggio prova ancora a spingersi in avanti e nell’ultima parte del primo tempo, solo la squadra del tecnico spagnolo sta creando occasioni offensive. Napoli che difende il risultato in modo ordinato e senza correre troppo rischi. Le grandi manovre del Como alla fine hanno dato i loro frutti e la squadra di Fabregas trova il pareggio con Strefezza al 42esimo. Grande tiro di Strefezza che incrocia con un bel destro sorprendendo l’estremo difensore azzurro.

Pareggio meritatissimo del Como che negli ultimi minuti stava mettendo sotto pressione il Napoli che non riusciva più a uscire dalla propria area di rigore, gestendo troppo il pallone. Primo tempo che termina 1-1 tra Napoli e Como, senza ulteriori emozioni.

Lukaku chiude il match, gol e assist per Neres, Como battuto 3-1

Bell’inizio di secondo tempo del Como, fino all’errore di Sergi Roberto, che prima perde palla a causa di un passaggio sbagliato, favorendo il recupero di Olivera. Poi atterra l’esterno del Napoli in area di rigore procurando la massima punizione per i partenopei. Dal dischetto Romelu Lukaku contro Audero, il belga sceglie la via centrale e batte il portiere al 52esimo: Napoli-Como 2-1.

Dopo il vantaggio, la parte centrale del secondo tempo è stata molto più tattica e di attesa da parte delle due squadre. Il Napoli ha chiuso tutti gli spazi e di conseguenza le ripartenze del Como non stanno facendo male alla difesa schierata di Conte. Il Napoli si affida alla velocità degli esterni come Kvaratskheila e Politano durante le ripartenze, al 78esimo Napoli-Como 2-1.

Il Como ci crede nel pareggio e all’84esimo Belotti fa una bella sponda per Nico Paz che non colpisce bene il pallone, che esce alla destra di Caprile. La risposta del Napoli non si fa attendere e Lukaku imbocca perfettamente con un grande passaggio Davide Neres che batte Audero e sigla il 3-1 che chiude la partita.