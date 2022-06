Eziolino Capuano: “Mertens Puo’ Giocare Con Deulofeu”

Eziolino Capuano, allenatore, intervenuto alla radio ufficiale del Calcio Napoli, si e’ espresso cosi su Dries Mertens e la sua permanenza in azzurro ancora no certa:

“Non sono a conoscenza dei dettagli della trattativa, ormai Mertens è il mio tormentone da dieci anni. Parliamo di un campione, che nella storia recente del Napoli è tra i primissimi sul podio per qualità tecniche e anche per il comportamento. La richiesta è un po’ eccessiva, considerando l’età di questo campione, che comunque ha sempre fatto alla grande ogni volta che è stato chiamato in causa. Non vorrei che ha fatto questa richiesta vedendo che il Napoli da mesi cercava il suo sostituto naturale, Deulofeu. A meno che potrebbero convivere, con lo spagnolo sull’esterno oppure il belga vice Osimhen. Nel migliorare la squadra il Napoli deve cercare a mantenere i propri campioni. Deulofeu è un giocatore di indubbie qualità, che nell’ottica di migliorare l’apporto realizzativo sugli esterni può starci benissimo“

