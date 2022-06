Eziolino Capuano: “Mertens? Difficilmente sbaglio quando do un giudizio…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Eziolino Capuano, allenatore:

“Mertens-Napoli? La riconoscenza è un sentimento ai più sconosciuti… Quello che ha fatto lui, lo hanno fatto in pochi. È nella storia del Calcio Napoli e merita un atto di ringraziamento da parte della società. Poi la società dovrà fare le sue scelte economicamente. Dal punto di vista tecnico e atletico, io l’avrei tenuto e continuerei a tenerlo. Detto da fuori, sia chiaro.

Spalletti di conseguenza farà le sue valutazioni, visto che ha un quadro maggiormente completo. Così come la società, che dovrà valutare se puntare o meno su calciatore più giovani. l giovani in Italia? Gaetano e Zanoli hanno dimostrato di potersi giocare le proprie carte col Napoli. E per il Napoli, prendere dei giovani non è un sinonimo di ridimensionamento.

Tutto dipende dai giovani che prendi e da come li mixi con i più esperti. In Italia sembra che se un allenatore schiera e fa giocare un ragazzo, debba avere la medaglia d’oro… I giovani del Napoli? Senz’alcun dubbio, io punterei su giovani come Gaetano e Zanoli.

Ecco, tutti ricordano la mia dichiarazione teatrale su Mertens, ma quando do un giudizio su un calciatore difficilmente sbaglio. Nessuno ricorda quando dicevo che Osimhen avrebbe fatto parlare di sé o che Parisi dalla C sarebbe arrivato alla Nazionale...

Se mi ha convinto Spalletti? Mi piace molto come allenatore, poi anche lui sa che deve correggere qualcosa. Il Napoli poteva vincere lo Scudetto e ha perso tanti punti banali in casa. De Laurentiis in conferenza ha parlato di vittoria del titolo, ma queste parole devono essere suffragate dai fatti. E se non confermi Koulibaly, Mertens e addirittura ascolti offerte per Osimhen… A me qualche dubbio viene”.

